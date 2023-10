Sala, 'la centrale nucleare non è nei nostri programmi'

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non sarebbe favorevole ad avere una centrale nucleare in città come ha proposto il vicepremier Matteo Salvini. "No e per una serie di motivi - ha commentato a margine dell'inaugurazione della nuova sede di un centro sanitario -. Non voglio essere ideologicamente contrario. Però si devono trovare delle vie di equilibrio". Quella di Salvini "non so se è una battuta o lo dice davvero, è chiaro che non è certamente nei nostri programmi - ha concluso - Non gli ho parlato, quando ci siamo visti non me ne ha fatto cenno".



