Renzi,studenti incitano Hamas? Non servono i pm ma lo studio

"Chi vuole manifestare per la Palestina fa bene a farlo, ma deve capire che oggi il nemico della causa palestinese è Hamas. Dico a quei ragazzi: leggete le lettere dei condannati a morte della Resistenza, condannati dai fascisti e dai nazisti. In questa vicenda il nazismo e il fascismo è quello di Hamas". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a L'Aria che tira, su La 7, commentando le parole del ministro Valditara sugli studenti che hanno inneggiato ad Hamas.

"Non credo che il problema lo risolva la magistratura, questi ragazzi fanno della superficialità la loro cifra. Serve un gigantesco investimento nell'educazione: i nazisti e i fascisti sono Hamas".



