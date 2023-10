Meloni col casco dei vigili del fuoco al giuramento degli allievi

La premier Giorgia Meloni ha indossato un casco rosso da caposquadra donatole dai vigili del fuoco alla cerimonia per il giuramento di 623 Allievi alle Scuole antincendi di Capannelle. Nel corso della cerimonia la presidente del Consiglio ha consegnato alcuni diplomi di benemerenza a vigili del fuoco che si sono distinti per alcuni interventi, tra i quali quelli dell'incidente del pullman di Mestre e per i soccorsi nell'incendio in una Rsa di Milano il 7 luglio scorso.

Piantedosi: 'I Vigili del Fuoco un Corpo solido e amato'

Da parte del governo c'è "attenzione ai vigili del fuoco, una grande e amata struttura dello Stato, solido presidio di sicurezza per i cittadini". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla cerimonia per il giuramento di 623 Allievi, dove è presente anche la premier Giorgia Meloni.

"Per i Vigili del fuoco parla, del resto - ha sottolineato il ministro - la loro storia, fatta di eroismo, di valori, di dedizione, di passione civile, di professionalità, di specializzazione in un settore delicato dell'intervento pubblico come quello della prevenzione e del soccorso alla popolazione". "Al di là dell'indiscussa capacità e sapienza tecnica - ha proseguito Piantedosi - i vigili del fuoco si contraddistinguono da sempre per le peculiari doti umane, che fanno sì che, anche negli scenari operativi più severi e critici, essi riescano sempre a sviluppare uno straordinario rapporto di empatia con la collettività" Sono chiamati a confrontarsi, spesso, ha aggiunto, "anche con situazioni di grave criticità, che richiedono, insieme, una capacità di autocontrollo, di dominio della tensione e di gestione dei sentimenti. Penso, da ultimo, al contesto drammatico in cui ha operato il personale intervenuto a Mestre, a seguito del tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita tante persone, alcune delle quali di giovanissima età".

Il titolare del Viminale ha quindi ricordato che "sono state finanziate assunzioni straordinarie, nelle diverse qualifiche, per più di 1.100 unità ed è stato incrementato, a regime, l'organico per 550 unità. Si tratta sicuramente di numeri significativi che consentiranno di rendere ancora più performante la macchina dei soccorsi. È inoltre in avanzata fase di definizione il progetto che, in ambito Pnrr, consentirà al Corpo un ampio rinnovo del proprio parco mezzi".

