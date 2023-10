Gelmini, Carfagna e Bonetti lanciano il "manifesto popolare"

Le ex ministre del governo Draghi, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna (entrambe in Azione) e Elena Bonetti (da poco fuoriuscita da Iv) lanciano il "manifesto per una buona politica: popolare, non populista". Obiettivo, come spiega Gelmini in una conferenza stampa al Senato, è "superare l'attuale bipolarismo". "Personalmente sono molto rispettosa delle diverse sensibilità in Azione ma vanno allargati i confini di questo partito". In primis, aprendo le porte all'associazione di Bonetti e Ettore Rosato (anche lui un ex Iv) "Popolari europeisti e riformatori" che sarà presentata la prossima settimana. Ma guardando anche oltre. "Il nostro impegno è per rafforzare e ricostruire l'anima popolare che in Italia si è indebolita con l'indebolimento di FI, per ricostruire una buona politica popolare e non populista", le fa eco Carfagna. "Un manifesto per la ricostruzione di anima popolare all'interno di un'area politica che vogliamo costruire insieme ad Azione', le parole di Bonetti.



