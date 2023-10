Conte, sui migranti da Saied schiaffo non all'Ue ma all'Italia

"Saied dà uno schiaffo non all'Europa ma all'Italia, alla presidente Meloni, che ha architettato questo procedimento per arrivare a un accordo che, in tempi non sospetti, avevo già definito simbolo di goffaggine diplomatica".

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti alla Camera. "Non è che ho la palla di vetro, non è che avevo prefigurato tutto questo perché ce l'ho contro Meloni, ma basta avere competenze per comprendere che questo accordo era fallimentare e scarsamente dignitoso per quanto riguarda quelle che sono le sensibilità della popolazione tunisina. Oggi arriva uno schiaffo. Fallimento totale di Meloni ed è grave che abbia trascinato von der Leyen e l'Europa in questo fallimento".



