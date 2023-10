Renzi, da Hamas colpo devastante alla causa palestinese

"Noi siamo per due popoli/due Stati, perché la causa palestinese è una causa che va difesa. Ma sapete da chi va difesa oggi? Dai terroristi di Gaza e di Hamas che hanno dato un colpo devastante alla causa palestinese". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi a Mattino Cinque.

Renzi ha sottolineato come "era dall'Olocausto che non venivano uccisi così tanti ebrei nello stesso giorno" per poi appellarsi alla "Terra Santa devastata" augurandosi che lì "ci siano voci sagge - negli uni e negli altri - a cominciare dal mondo arabo riformista".

"Quando reagisci con una guerra - ha quindi aggiunto - è evidente che partano distinguo. Ma guardiamo la realtà. Non abbiamo visto scene di guerra, ma di terrorismo con 40 bambini decapitati, donne violentate, rapite, ragazzi che stavano a un concerto che vengono uccisi come animali. Di fronte a tutto questo, la reazione sarà innanzitutto una reazione militare, ormai imminente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA