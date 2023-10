Nadef, via libera della Camera allo scostamento di bilancio

L'Aula della Camera approva la risoluzione presentata dalla maggioranza allo scostamento di bilancio (6-58) con 224 sì e 127 no. Per questa era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

La risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento del Def è stata approvata dalla Camera con 224 voti a favore e 127 contrari.

Giorgetti: 'Debito? Governo ha agito in modo serio'

"E' legittimo che il Fondo monetario faccia questo invito, dopodiché come ho detto e ribadisco, man mano che anche gli esperti leggono il contenuto della Nadef e ancora di più quando leggeranno la legge di bilancio capiranno che il governo italiano ha fatto le cose in modo responsabile e serio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a margine del voto sulla Nadef in Senato a chi gli chiedeva dell'invito del Fmi al governo italiano ad essere più ambizioso sul debito. "Sono molto tranquillo - ha detto - poi lì ci vado anche io, abbiamo già avuto modo di scambiare opinioni durante questo anno di governo".

Fmi, governo sia più ambizioso su calo debito

L'Fmi chiede al governo italiano uno sforzo maggiore sui conti pubblici. Nella conferenza stampa al meeting di Marrakech il responsabile del dipartimento di bilancio Vitor Gaspar ha sottolineato che "servono ambizioni aggiuntive in termini di aggiustamento dei conti pubblici in un contesto di rafforzamento degli obiettivi che il governo ha in questo ambito". Per Gaspar "il debito pubblico calerà ma molto lentamente e ben al di sopra del livello pre-pandemico". Per far scendere il rapporto debito/pil vi sono "due elementi cruciali, riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita potenziale" e obiettivi più ambiziosi.

Fitch, Nadef significativo allentamento politica bilancio

Le stime della Nadef rappresentano 'un significativo allentamento della politica di bilancio rispetto agli obiettivi precedenti' del governo italiano. Lo scrive l'agenzia Fitch. 'Le nostre previsioni aggiornate sul deficit pari al 5,2% del Pil nel 2023 e al 4,2% nel 2024 sono ormai vicine ai nuovi obiettivi del governo dopo le nostre revisioni di maggio'. Fitch prevede un calo più contenuto del debito che, riflettendo la revisione del deficit, in rapporto con il Pil scenderà di 1,3 punti percentuali al 140,3% quest'anno, meno rispetto ai 2,2 punti percentuali stimati a maggio. Il debito si stabilizzerà al 140% del Pil nel 2025.

