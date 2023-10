La Camera approva lo scostamento di bilancio e la Nadef

Via libera dell'Aula della Camera allo scostamento di bilancio e alla Nadef. Nel pomeriggio toccherà al Senato. Montecitorio ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza allo scostamento di bilancio con 224 sì e 127 no. Per questo voto era richiesto la maggioranza assoluta dei componenti. Approvata dalla Camera anche la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento del Def, sempre con gli stessi voti.

Impegno per il governo a conseguire i "saldi programmatici" previsti dalla Nadef e ad inserire il taglio del cuneo, l'avvio della riforma dell'Irpef e misure per le famiglie oltre che il rinnovo dei contratti, in particolare per la sanità: sono gli impegni principali chiesti dalla maggioranza con la risoluzione a firma dei capigruppo Tommaso Foti, Riccardo Molinari, Paolo Barelli e Maurizio Lupi.



