Il Senato approva lo scostamento di Bilancio e la Nadef

Via libera anche del Senato, dopo quella della Camera, allo scostamento di bilancio e alla Nadef.

L'Aula ha approvato a maggioranza assoluta così come richiesto, prima la richiesta all'autorizzazione allo scostamento di Bilancio: i voti favorevoli sono stati 111, quelli contrari 69 e 1 astenuto. Successivamente l'emiciclo ha dato l'ok anche alla risoluzione della maggioranza sulla Nota di aggiornamento del Def. I voti a favore anche in questo caso sono stati 111, quelli contrari 69.



