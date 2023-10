Trattenimento migranti a vaglio Apostolico, giudice si riserva

Il giudice Iolanda Apostolico torna a occuparsi di provvedimenti di migranti nel centro di accoglienza di Pozzallo in applicazione del decreto Cupro. Il magistrato, dopo l'udienza, si è riservata la decisione ritirandosi in camera di consiglio sulle decisioni del questore di Ragusa che ha disposto il trattenimento di quattro tunisini che erano sbarcati a Lampedusa, nell'Agrigentino. Due giorni fa il suo collega, il giudice Rosario Cupri ha annullato il trattenimento di sei migranti. La prima decisione in sede di Tribunale era stata del giudice Iolanda Apostolico che il 29 settembre scorso ha rigettato un'analoga richiesta nei confronti di quattro tunisini nel centro di accoglienza sconfessando di fatto il decreto del governo. La decisione deve essere adottata entro 48 ore dalla notifica fatta dal Questore di Ragusa, quindi entro domani.



