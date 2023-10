Tajani: 'Dal Parlamento arrivi un messaggio unitario su Israele'

"Israele è una nazione sovrana che ha il diritto di vivere in pace e sicurezza. Auspico che dal Parlamento arrivi un messaggio unitario in questo senso", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'informativa alla Camera.

"Gli italiani residenti" in Israele "sono oltre 18mila, tra cui numerosi cittadini con doppio cittadinanza e circa mille ragazzi arruolati per il servizio di leva. A Gaza ci sono circa 10 italiani, tra cui una bambina".

"Sono circa mille gli italiani" presenti del Paese "che si aggiungono ai 18mila residenti in Israele, lavoriamo per rimpatriarli tutti", ha aggiunto. Oltre ai 400 di rientro oggi, "nei prossimi giorni altri 500 italiani torneranno con voli privati e voli militari".

Per quanto riguarda gli aiuti europei ai palestinesi, "verificheremo che siano effettivamente utilizzati per scopi umanitari e non per altri scopi". Il ministro oggi discuterà della questione in un Consiglio affari esteri straordinario dell'Ue.

Maggioranza, stop ai fondi ad Hamas, serve diplomazia: risoluzione alla Camera

Il governo è impegnato a "ad agire per evitare che arrivino fondi a Hamas - attraverso canali istituzionali, organizzazioni internazionali o privati - che, vengano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele; a sviluppare un'azione diplomatica con i principali partner e attori regionali per evitare l'escalation del conflitto". E' quanto si legge nella risoluzione di maggioranza alla Camera in occasione dell'informativa del governo sulla guerra in Israele.

