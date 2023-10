Tajani: 'Dal Parlamento arrivi un messaggio unitario su Israele', approvate 4 risoluzioni

Sono state approvate dall'aula della Camera tuttele 4 risoluzioni presentate. Con 299 voti sì alla risoluzione di maggioranza che impegna il governo ad "evitare che arrivino fondi ad Hamas - attraverso canali istituzionali, organizzazioni internazionali o privati - che siano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele". Il testo, che chiede un impegno dell'Esecutivo anche a "sviluppare un'azione diplomatica con i principali partner e attori regionali per evitare l'escalation del conflitto" era firmato dai capigruppo Foti, Barelli, Molinari,Lupi. La Camera ha approvato con 296 si la risoluzione presentata dal Terzo Polo dopo le Comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani sull'attacco di Hamas a Israele. Con il testo si impegna il governo ad attivarsi affinchè l'Italia partecipi a ogni iniziativa" per "evitare l'escalation militare,garantire il diritto di Israele ad esistere e a difendersi",a "fornire supporto e aiuti" alle popolazioni colpite evitando ogni forma di finanziamento" che possa supportare l'attività delle organizzazioni terroristiche e a "seguire con attenzione la situazione dei cittadini italiani presenti e a garantire un positivo esito delle procedure di rientro". La Camera con 301 voti si approva la risoluzione presentata dai deputati di +Europa dopo le Comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani sull'attacco di Hamas a Israele. Il testo impegna il Governo, tra l'altro, a "cooperare per il disarmo e la disarticolazione dell'organizzazione terroristica di Hamas" e a "ricostruire un processo di pace che riaffermi il diritto d'Israele e Palestina a coesistere sulla base dello spirito e della lettera degli accordi di Oslo per l'obiettivo 'due popoli due Stati'. La risoluzione porta le firma di Riccardo Magi e di Benedetto Della Vedova.La Camera approva con 303 si la risoluzione presentata da Pd-M5S-Avs dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani sull' attacco di Hamas a Israele. Il testo impegna il governo ad attivarsi "immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa sia in seno all'Ue che, insieme ai nostri alleati e alle organizzaioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'escalation militare, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto a esistere e a difendersi" e a mettere in campo "ogni sforzo per ricostruire un processo di pace" sulla base dello spirito degli Accordi di Oslo, per l'obiettivo dei 'due popoli e due Stati'. Manca una parte della risoluzione che parlava dell'insediamento dei coloni in Cisgiordania mè stata votata a parte ed è stata respinta con 122 sì e 172 no.

"Gli italiani residenti" in Israele "sono oltre 18mila, tra cui numerosi cittadini con doppio cittadinanza e circa mille ragazzi arruolati per il servizio di leva. A Gaza ci sono circa 10 italiani, tra cui una bambina". "Sono circa mille gli italiani" presenti del Paese "che si aggiungono ai 18mila residenti in Israele, lavoriamo per rimpatriarli tutti", ha aggiunto. Oltre ai 400 di rientro oggi, "nei prossimi giorni altri 500 italiani torneranno con voli privati e voli militari".

Per quanto riguarda gli aiuti europei ai palestinesi, "verificheremo che siano effettivamente utilizzati per scopi umanitari e non per altri scopi". Il ministro oggi discuterà della questione in un Consiglio affari esteri straordinario dell'Ue.

Schlein: 'Isoliamo Hamas, attacco gravissimo'

"Dobbiamo isolare Hamas". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in Aula contro l'"attacco gravissimo" a Israele, un Paese al quale devono essere riconosciuti il diritto di esistere e di difendersi. Schlein condanna "senza se e senza ma" l'aggressione subita per mano dell'organizzazione terroristica e spiega come "quella dei due popoli e dei due Stati sia l'unica strada da intraprendere" per arrivare ad una pace in quell'area del Medio oriente.

Il governo è impegnato a "ad agire per evitare che arrivino fondi a Hamas - attraverso canali istituzionali, organizzazioni internazionali o privati - che, vengano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele; a sviluppare un'azione diplomatica con i principali partner e attori regionali per evitare l'escalation del conflitto". E' quanto si legge nella risoluzione di maggioranza alla Camera in occasione dell'informativa del governo sulla guerra in Israele.

