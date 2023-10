Schlein, isoliamo Hamas, attacco gravissimo a Israele

"Dobbiamo isolare Hamas". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in Aula contro l'"attacco gravissimo" a Israele, un Paese al quale devono essere riconosciuti il diritto di esistere e di difendersi.

Schlein condanna "senza se e senza ma" l'aggressione subita per mano dell'organizzazione terroristica e spiega come "quella dei due popoli e dei due Stati sia l'unica strada da intraprendere" per arrivare ad una pace in quell'area del Medio oriente.





