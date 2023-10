Regione Lombardia boccia mozione di FdI contro le carriere alias

Non passa in Lombardia la mozione di FdI contro le carriere alias nelle scuole. In Consiglio regionale, infatti, nonostante i 35 voti favorevoli a fronte di 33 contrari e 4 astenuti, la mozione non ha raggiunto la maggioranza ed è stata quindi bocciata con voto segreto.

Negli ultimi mesi l'iniziativa di Fdi (primo firmatario il consigliere Giacomo Zamperini) aveva fatto discutere, anche nella stessa maggioranza di centrodestra. Il testo, modificato e posticipato più volte, è stato sottoscritto soltanto da alcuni consiglieri della Lega, mentre Forza Italia si era inizialmente smarcata, lasciando poi libertà di voto ai consiglieri.

Esultano le opposizioni. "Una bella dimostrazione dell'Aula - commenta il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino - che ha rifiutato quest'azione scellerata da parte della destra che vuole decidere sulla vita delle ragazze e dei ragazzi". Per la consigliera del M5s Lombardia Paola Pizzighini quella di oggi "è una grande vittoria soprattutto per i nostri ragazzi transgender, per la tutela della loro possibilità di studiare e di non essere oggetto di attacchi".



