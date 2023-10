Letizia Moratti torna in Forza Italia e guiderà la consulta

Letizia Moratti ha una "grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella citta di Milano. Questo mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di FI", di "entrare nella squadra" da "protagonista". La consulta è "un organismo di cui fanno parte personalità di alto prestigio che ha il compito di fare proposte e studi sui principali temi politici". Lo ha annunciato il leader di FI Antonio Tajani in una conferenza alla Camera con Letizia Moratti. "Sarà determinante per un progetto per l'Italia di domani", ha aggiunto Tajani. "Accetto la proposta - fa eco Moratti a Tajani nel corso della conferenza stampa - con spirito di responsabilità e di servizio per il partito e per il paese".

Moratti, decisione di tornare in Fi per collocazione nel Ppe - "Non rinnego nulla del percorso fatto in Regione. Ho posto alcune tematiche importanti per i cittadini lombardi" ma "questa e' una fase diversa" e la decisione che "ho preso" di rientrare in FI deriva "anche per la collocazione a livello europeo. Renzi e Calenda stanno con Renew Europe, io mi ritrovo nei valori del Ppe. Ho partecipato anche a diversi incontri" per rilanciare il centro "ma sul tema della collocazione europea non ci siamo trovati". Lo ha detto Letizia Moratti durante una conferenza stampa con Antonio Tajani che le ha dato la tessera di FI.

Moratti, non penso ad una candidatura alle europee - "Non penso ad una candidatura alle europee, il mio contributo ha un orizzonte che va oltre le europee". Lo ha detto Letizia Moratti in conferenza alla Camera con Fi.

Ronzulli, bentornata e buon lavoro a Letizia Moratti - Siamo certi che Letizia Moratti sarà in grado di dare il suo apporto determinante in Forza Italia, così come ha fatto in passato in tutte le sue esperienze dirigenziali e politiche. A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, le diamo il bentornata e le auguriamo buon lavoro". Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.



