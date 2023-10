Partiti in ordine sparso in Parlamento sulla risoluzione che sarà votata in giornata dalle Camere. Il centrodestra voterà il suo dispositivo senza ottenere la convergenza delle opposizioni. Pd-M5s e Avs stanno limando un loro documento mentre + Europa ne ha presentano uno suo. In stand by le decisioni di Azione e Terzo Polo.



