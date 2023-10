Israele:Pd,maggioranza ha sua risoluzione,prepariamo nostra

"Abbiamo lavorato da ieri per costruire una posizione unitaria del Parlamento. In stretto contatto con il governo e con la maggioranza. Aspettavamo dalla maggioranza una proposta su cui abbiamo ragionato, che partiva dal documento del Consiglio Ue di sabato. Ma ora alla Camera ci saranno le comunicazioni del governo e la maggioranza ci ha comunicato di aver preparato un proprio testo di risoluzione", di cui "non conosciamo il testo. A questo punto abbiamo deciso di predisporre una nostra risoluzione che mettiamo a disposizione delle altre forze di opposizione e del governo".

Così il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia.



