Israele:Pd-M5S-Avs presentano una risoluzione unitaria

Il Pd, il M5S e Avs presentano una risoluzione unitaria in seguito alle comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani sull'attacco di Hamas a Israele. Con la risoluzione si impegna il governo ad "attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'Ue, che insieme agli alleati", che consenta di "giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'escalation militare, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi". Si impegna il Governo anche a "mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace e riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo per l'obiettivo 'due popoli due Stati'.



