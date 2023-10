Fiaccolata a Roma per Israele, assenti M5s e Avs

Il sostegno a Israele dopo la crisi scoppiata lo scorso 7 ottobre ha messo d'accordo quasi tutto l'arco parlamentare. A unire tutti sotto lo stello cielo,quello d Roma, partendo dall'Arco di Tito, è stata la fiaccolata organizzata da 'Il Foglio'. L'8 ottobre il quotidiano aveva lanciato l'appello: "Quando una democrazia, come quella di Israele, viene colpita da terroristi", "quella democrazia va difesa senza balbettare, senza indugi". C'è chi partecipa fisicamente e chi invece ha aderito all'appello. Ci sono esponenti di Italia Viva, Azione, Più Europa e diversi esponenti del Pd. Non c'è Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), ma Angelo Bonelli assicura che "la condanna per quello che ha fatto Hamas è totale". Così come non partecipano i 5 stelle.

Per Azione, oltre al leader Carlo Calenda, presenti la portavoce Mariastella Gelmini e il responsabile Welfare Alessio D'Amato. Della delegazione Iv, fra gli altri, Maria Elena Boschi, Raffaella Paita, Teresa Bellanova, Davide Faraone, Roberto Giachetti, Luigi Marattin, Ivan Scalfarotto. Per il Pd è prevista la presenza di diversi parlamentari, come i senatori Alessandro Alfieri, Filippo Sensi e Walter Verini, la deputata Lia Quartapelle. La vicepresidente Pd del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha firmato l'appello del 'Foglio' e sostiene la manifestazione. La delegazione di +Europa è guidata dal segretario Riccardo Magi. Presenti Benedetto Della Vedova, la tesoriera Carla Taibi e attivisti e dirigenti del partito. In campo la Lega, con i capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il sottosegretario al Mef Federico Freni, il presidente del Protocollo di collaborazione tra Camera e Knesset d'Israele, Paolo Formentini e una nutrita delegazione di deputati e senatori. Alla fiaccolata anche Noi Moderati e una delegazione della Lega Lazio.



Per quanto riguarda invece le adesioni all'appello, una delle prime è stata quella della presdiente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera allo stesso quotidiano. La premier si è recata alla Sinagoga di Roma e ha spiegato il senso della sua visita e cioè quello di "portare la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana". Hanno aderito all'appello, già nella sabato, Lorenzo Fontana, presidente della Camera, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, e Lorenzo Guerini, presidente del Copasir.

Hanno dato poi la loro adesione all'appello anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro per la difesa Guido Crosetto, il minsitro per la Giustizia Carlo Nordio, la minsitra per la Famiglia Eugenuia Roccella, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il responsabile degli Esteri del Pd Giuseppe Provenzano, il viceministro alle Infarstrutture Galeazzo Bignami, i presidenti dei gruppi di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan (attesi anche alla fiaccolata), il senatore FI Maurizio Gasparri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA