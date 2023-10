Meloni, continuiamo a contribuire alla stabilità del Libano

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro della Repubblica libanese, Najib Mikati. Nel corso della conversazione, il Presidente Meloni ha riaffermato la volontà dell'Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Libano in questo delicato frangente". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che oltre ad affrontare gli sviluppi del "conflitto in corso in Israele", il colloquio "ha rappresentato anche l'occasione per discutere dell'emergenza migratoria e della questione dei rifugiati siriani in Libano".



