Calenda, ecco le nostre proposte sulla sanità, aperti al dialogo

Recuperare 10 milioni di prestazioni prioritarie in liste d'attesa tramite l'intra-moenia; adeguare gli stipendi dei medici ospedalieri e degli infermieri alla media Ocse; assumere i 14.500 medici ospedalieri e 63mila infermieri attualmente mancanti. Sono alcune delle proposte di Azione in vista della manovra economica. Il partito di Calenda chiede al governo, in particolare, di aumentare i fondi sulla sanità. "Queste - dice il leader di Azione - sono le nostre proposte sulla sanità, ma non abbiamo detto a Pd o M5s 'prendere o lasciare'", sul fronte sanità "ci sono stati incontri ho visto la Schlein" c'è apertura "se non abbiamo tempi biblici", per mettere a punto proposte ma "questa non è una proposta 'prendere o lasciare'", e "lo stesso vale se Meloni vuole aprire un dialogo".



