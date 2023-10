++ Polizia, il video con la giudice non è in atti ufficiali ++

In merito alla pubblicazione di immagini riferite alla manifestazione svoltasi il 25 agosto 2018 nel porto di Catania, nel piazzale davanti al varco portuale numero 4, "si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d'Ufficio relativi all'evento in questione. Inoltre, negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito".

Così la questura di Catania sul filmato postato su X dal vicepremier Matteo Salvini che mostra la giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione al porto di Catania



