"Congratulazioni a Narges Mohammadi per l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Il suo impegno ispira le donne del mondo a difendere la loro libertà e i loro diritti". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"L'Italia - aggiunge - sarà sempre al fianco delle donne per il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà".



