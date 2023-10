Mattarella, subito le riforme europee, non c'è prova di appello

C'è bisogno in Europa di "un salto di qualità sul fronte dell'integrazione". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al vertice di Arrajolos.

"Non possiamo sfuggire alle scelte che si impongono: svuoteremmo la Ue di prospettive di protagonismo. E renderemo scarsamente rilevanti tutti i nostri Paesi". Per Mattarella servono il voto a maggioranza, una effettiva politica estera, un Parlamento con autentici compiti decisionali e il completamento dell'architettura finanziaria. "È un lavoro ambizioso, per cui serve visione e lungimiranza. Ma è un passaggio senza prova d'appello. Non ci sarà un secondo tempo per farlo".



