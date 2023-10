La giudice Apostolico non sarà spostata ad altro incarico

Il caso di Iolanda Apostolico "è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgono buonsenso ed equilibrio", ha detto il ministro Matteo Salvini in un video, girato poco prima di partire per Palermo dove nel pomeriggio è atteso nell'aula bunker dell'Ucciardone per l'udienza del processo OpenArms, parlando della giudice di Catania che non ha convalidato il trattenimento di 4 tunisini e che è finita nelle polemiche per aver partecipato a una manifestazione di protesta contro le politiche sull'immigrazione dell'ex ministro Salvini.

Intanto, non ci saranno modifiche nell'organizzazione interna del tribunale di Catania. Iolanda Apostolico, secondo quanto si apprende, resterà al Gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione. In astratto la presidenza del tribunale potrebbe modificare le cosiddette tabelle organizzative dell'ufficio, sottoponendo poi il provvedimento motivato al Consiglio giudiziario e al CSM, e assegnare la collega ad altra sezione. Ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe questa l'intenzione. Resta ferma la eventuale scelta di astensione della magistrata e la possibilità di ricusazione delle parti.

"Apprezzamento per gli insulti contro Matteo Salvini postati dal compagno, mai smentiti - così una nota della Lega -, e imbarazzante presenza a una manifestazione dell'estrema sinistra con la folla che insultava le Forze dell'Ordine. Per rispetto nei confronti di tutti gli Italiani e delle istituzioni, ora ci aspettiamo le dimissioni immediate".







M5s, Piantedosi dia spiegazioni sul video del giudice Apostolico

"La domanda che ci siamo posti come gruppo M5S è come fa il ministro a essere entrato in possesso del video? E' in corso una schedatura dei manifestanti? Viene usata per attività di dossieraggio? Per alimentare odio e rancore contro un magistrato che ha emesso un atto non gradito a questo governo? Questo è il tema di un'interrogazione che porremo al ministro Piantedosi e alla quale spero che il ministro si degnerà di rispondere perché è quello che tutti i cittadini si stanno chiedendo e hanno il diritto di sapere". Lo ha dichiarato intervenendo in aula alla Camera Vittoria Baldino, vicepresidente del M5S.

