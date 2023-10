Sofo, sfruttamento della maternità surrogata sarà tra i reati Ue

"Finalmente, grazie a Fdi e selle forze conservatrici, questa mattina l'utero in affitto è stato inserito dalla commissione Libe del Parlamento europeo nell'elenco dei reati relativi alla tratta di esseri umani grazie a un compromesso raggiunto nell'ambito degli emendamenti di modifica della direttiva del 2011". Lo annuncia Vincenzo Sofo (Fdi-Ecr) componente della commissione Libe.

"Nonostante i tentativi di Renew Europe e da una parte delle sinistre, da noi sventati, è stato messo un freno alla normalizzazione di un crimine aberrante come l'utilizzo dei corpi delle donne per la procreazione di bambini oggetto di compravendita".



