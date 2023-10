Salvini posta un video, giudice Apostolico in corteo. Renzi: 'Scandaloso un magistrato in piazza'

"25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla "assassini" e "animali" in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…". E' quanto afferma il vicepremier e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini oggi su X.



"Ha ragione il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini: nel video che ha pubblicato questa mattina sui social ci sono volti noti. Sono certo di riconoscere la magistrata di Catania Iolanda Apostolico, che in quel 25 agosto 2018 era su un molo del porto catanese durante la manifestazione dell'estrema sinistra. La folla gridava assassini e animali in faccia alla polizia per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire?". Lo dichiara il deputato catanese della Lega Anastasio Carrà.

Renzi: 'Scandaloso un magistrato in piazza'

"Le mie posizioni sull'immigrazione sono diametralmente distanti da quelle di Salvini. Lo sono oggi, lo erano cinque anni fa ai tempi dello sbarco dei migranti dalla Diciotti. Trovo però scandaloso che un magistrato vada in piazza, per di più in mezzo a persone che urlano slogan vergognosi contro le forze dell'ordine. Se vuoi fare politica, non fai il magistrato". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "I magistrati che partecipano a manifestazioni politiche, di parte - come pare abbia fatto la giudice di Catania di cui si sta discutendo in queste ore - fanno male innanzitutto ai propri colleghi", nota l'ex premier. "Ho contestato e contesto le idee e gli slogan di Salvini sui migranti, ma - conclude Renzi - quella giudice ha sbagliato e ha danneggiato la credibilità dell'intera magistratura".

Anm: 'preoccupa lo screenung dei giudici'

L'Associazione nazionale magistrati "valuterà insieme alla diretta interessata se e come intervenire". Lo afferma all'ANSA l'Anm di Catania sul video postato da Matteo Salvini su X di una manifestazione di protesta che si è svolta il 25 agosto del 2018 nel porto di Catania contro le politiche migratorie del governo in cui il deputato della Lega, Anastasio Carrà, afferma di riconoscere il giudice Iolanda Apostolico. Il giudice Apostolico il 29 settembre con un suo provvedimento non ha convalidato il trattenimento di tre tunisini nel centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa) sconfessando di fatto il decreto del governo.

"Si accentua la tendenza a giudicare la terzietà del giudice, che va valutata dentro il processo, andando dalla critica del provvedimento, che è legittima, allo screening della persona, cioè vedere chi è il giudice anzichè guardare quello che ha scritto. Sono preoccupato dalla china che si imbocca". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, commentando - nel corso di un'intervista a Sky- il video postato dal ministro Salvini in cui si vedrebbe la giudice Apostolico a una manifestazione contro le politiche sull'immigrazione.

