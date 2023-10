"Le mie posizioni sull'immigrazione sono diametralmente distanti da quelle di Salvini. Lo sono oggi, lo erano cinque anni fa ai tempi dello sbarco dei migranti dalla Diciotti. Trovo però scandaloso che un magistrato vada in piazza, per di più in mezzo a persone che urlano slogan vergognosi contro le forze dell'ordine. Se vuoi fare politica, non fai il magistrato". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (SEGUE)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA