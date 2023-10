L.Fontana,impegno per l'accesso universale alle cure oculistiche

"E' un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza della salute visiva. La vista è la finestra sul mondo". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana intervenendo al convegno "Vedere meglio, vivere meglio, tutti" a Montecitorio.

Fontana ha parlato dei diversi disturbi alla vista che nel mondo hanno "cifre allarmanti", poi ha sottolineato "l'importanza di prenderci cura dei nostri occhi" e dell'impegno per "l'accesso universale alle cure oculistiche". Tutti, secondo il presidente della Camera, devono avere la "possibilità di visite oculistiche regolari. E' un dovere morale" che "chiama in causa le istituzioni per rimuovere gli ostacoli" al godimento del "diritto alla piena salute visiva". Nel salutare la platea dei presenti e gli organizzatori del convegno, Fontana si è detto convinto che "riusciremo a costruire una società più inclusiva e solidale".



