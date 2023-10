Casellati, semplificare le norme sulla disabilità

"Con la prima riunione del Tavolo tecnico per il Testo Unico sulla disabilità oggi inizia un percorso per dare risposte e alleviare le difficoltà degli oltre 3 milioni di disabili presenti in Italia. Insieme al Ministro Locatelli, lavoreremo per semplificare norme e procedure a favore di chi vive ogni giorno situazioni difficili". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

"In Italia la burocrazia - prosegue la ministra - è un ostacolo per cittadini e imprese, e lo è ancora di più per chi deve affrontare un calvario di visite, terapie e cure costose in centri specializzati non sempre accessibili. Come annunciato dal presidente del tavolo tecnico, Claudio Contessa, vogliamo superare l'attuale frammentarietà della normativa in materia per costruire un testo organico in grado di semplificare un settore cruciale che coinvolge i diritti fondamentali, e rimettere al centro le persone".

"Il sostegno ai disabili e alle loro famiglie, nel nostro Paese è un'emergenza vera di cui si parla troppo poco. Il governo ne è consapevole e vuole fare la sua parte", conclude la ministra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA