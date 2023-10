Nordio: 'Sul caso Catania, sintonia con Meloni'

Il governo ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza della giudice di Catania che ha annullato il trattenimento nei Cpr di quattro migranti. Lo ha annunciato alla Camera il ministro Nordio.

"Questo ministro è in perfetta sintonia con l'indirizzo della presidente del Consiglio, cioè perfettamente in linea con ciò che ha detto Meloni". Lo ha detto parlando di sè in terza persona il ministro dlela Giustizia Carlo Nordio a proposito del caso della giudice di Catania che ha revocato il trattenimento di quattro migranti da un Cpr.

"Abbiamo esaminato il provvedimento con attenzione e trovato criticità nell'interpretazione di alcune norme che sono complesse. Nella parte motiva ci sono distonie di ordine tecnico che stiamo valutando assieme ai ministero degli interni che proporrà con noi ricorso per Cassazione" ha detto Nordio al questione time parlando.

"Non mi pare che sia in atto uno scontro istituzionale o che le espressioni usate dalla presidente del Consiglio abbiano per oggetto uno scontro istituzionale. La magistratura è ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere come stabilito dalla Costituzione. Nessuno vuole mettere in discussione il patrimonio della sua autonomia e indipendenza" ha detto il Guardasigilli.

