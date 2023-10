Dl Asset: la Camera conferma la fiducia al governo

La Camera conferma la fiducia al governo sul dl Asset con 202 voti a favore, 128 contrari e 4 astenuti. Dopo le commemorazioni delle vittime del disastro di Mestre e del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, l'Assemblea passerà all'esame degli ordini del giorno al testo.

Lai (Pd): "Lontano dalla realtà e dai bisogni dei cittadini"

"Le notizie di oggi rendono questo decreto lontano dalla realtà. L'autorità della regolazione dell'energia commenta gli aumenti del 4,8% delle bollette di settembre comunicando che siamo solo all'inizio. Continua a crescere il costo di benzina e gasolio, quello della spesa, dei libri scolastici, del numero delle persone che rinunciano alle cure, aumenta il peso dell'inflazione sulle famiglie. E noi parliamo di un decreto agostano, emanato prima delle vacanze pugliesi e albanesi della premier, superato dagli eventi e dalle vostre marce indietro. Pensato per dare l'impressione di un governo attivo, diventa l'ennesimo decreto omnibus che la Camera ha dovuto affrontare in 4 giorni senza la possibilità di esercitare alcun ruolo legislativo. Un 'decreto Asset' che parla di tutto, salvo che degli asset strategici del Paese". Così il deputato democratico della commissione Bilancio, Silvio Lai, intervenendo in Aula per annunciare il voto contrario del Gruppo Pd al decreto Asset.

+Eu non ha partecipato alla votazione sulla fiducia

I deputati di +Europa non parteciperanno nell'Aula della Camera alla votazione sulla fiducia posta dal governo sul dl Asset. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio Benedetto Della Vedova.

