Calenda a Schlein, facciamo una proposta comune sulla sanità

"C'è spazio per proposta comune delle opposizioni sulla sanità: abbiamo fatto un piano, lo abbiamo condiviso con il Pd, lo abbiamo mandato a Meloni, poi il Pd è sparito. Ieri ho sentito Schlein, le ho detto 'c'è la legge di bilancio, scriviamo una proposta comune delle opposizioni". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Sky Tg24 nell'ambito delle celebrazioni di 'Sky 20 anni'. "Non voteremo lo scostamento di bilancio a meno che non ci siano risorse sufficienti per la sanità", ha aggiunto.



