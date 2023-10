Salvini, 'nella manovra ci sarà anche il ponte sullo Stretto'

"E' una manovra economica che credo che la maggioranza affronterà cn assoluta compattezza e velocità". Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sottolineando che "non ci sarà la minima sbavatura e ci sarà anche il ponte sullo Stretto". "Ho un ministero che si occupa soprattutto di investimenti - ha aggiunto - quindi mi interessa che nonostante la situazione internazionale complicata si investa in infrastrutture e di investimenti ce ne saranno sulle infrastrutture strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti e ponti, tutti denari necessari per far crescere il paese".

"Treni e ferrovie portano sostenibilità e transizione ecologica vera, non le fesserie delle auto elettriche per tutti e a tutti costi che sono solo un enorme regalo alla Cina", ha poi proseguito il ministro a Expo Ferroviaria. "Ringrazio tutti coloro che lavorano in ambito ferroviario e sono i veri sostenitori della transizione ecologica - aggiunge - senza lasciare a casa migliaia di lavoratori che invece le folli scelte dell'Europa in campo automobilistico rischiano di fare".

Sull'interesse della Fininc di Matterino Dogliano per Aspi ha commentato: "Se una grande impresa italiana, sana, liquida, riesce a raccogliere capitali stranieri per portarli a investire nello sviluppo del nostro Paese, per me è solo una buona notizia".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA