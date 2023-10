Dl Asset, il governo pone la fiducia alla Camera

Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul dl Asset, già approvato dal Senato. La votazione avrà inizio mercoledì alle 16:25 nell'Aula della Camera. Le dichiarazioni di voto partiranno alle 13: rimane confermato, infatti, lo svolgimento del question time alle 15. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Al voto finale sul provvedimento si giungerà giovedì' intorno alle 14.

Opposizioni all'attacco nell'Aula della Camera a fronte della nuova fiducia, posta dal governo sul dl Asset. Ma il governo, con il ministro Luca Ciriani ribatte: "Non prendiamo la decisione a cuor leggero, ma c'è una prassi consolidata nel passato e seguita da tutti i governi e bisogna garantire tempi certi". Un problema, quello dei tempi, che per Ciriani si riscontra più che altro alla Camera per il suo regolamento e non al Senato "dove sono garantiti il diritto del governo di approvare i provvedimenti a data certa e quello della opposizione di manifestare la propria opinione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA