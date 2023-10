Piantedosi, un Cpr in Liguria ma non sarà a Ventimiglia

Uno dei nuovi Cpr annunciati dal governo non sarà a Ventimiglia ma verrà allestito "in Liguria". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Imperia dove ha presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ministro ha anche annunciato il rinforzo con circa 43 unità di forze di polizia a Ventimiglia.



Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Ventimiglia ha avuto un incontro riservato con il sindaco Flavio Di Muro. L'arrivo del ministro è stato accolto da una cinquantina di manifestanti che hanno gridato "colpo su colpo butteremo giù il cpr" e "quando torni a Roma di' alla Meloni che il cpr a Ventimiglia non lo vogliamo". I manifestanti sono stati tenuti a debita distanza dalla zona in cui si trova il picchetto d'ordine e da palazzo comunale. "I cittadini - ha detto il sindaco - chiedono non tanto un Cpr o questioni giuridiche difficili da spiegare, ma che siano allontanate dalla città persone irregolari, che di giorno e di notte compiono risse, delinquono, non vogliono integrarsi e rifiutano l'accoglienza e per questo ci sono gli ordini di allontanamento ed espulsione che oggi sono lettera morta: perché in questo Paese e in questa realtà territoriale mancano i Cpr, che danno la possibilità a un sindaco che ha la necessità di garantire la sicurezza urbana di allontanare persone che la stessa sicurezza urbana vanno a infrangere. Poi - ha aggiunto - il primo provvedimento che ho firmato è il Pad di assistenza a minori, famiglie, donne e soggetti vulnerabili. In previsione dell'inverno serve anche un centro specifico, una struttura adeguata per raccogliere chi si fa identificare. Per dare un minimo di assistenza e accoglienza servono strutture diversificate per evitare bivacchi e situazioni di illegalità".

