Minuto di silenzio del Consiglio Marche per Giorgio Napolitano

Un minuto di silenzio del Consiglio regionale delle Marche in ricordo dell'ex Presidente della Repubblica, Presidente emerito, Giorgio Napolitano, deceduto a 98 anni il 22 settembre, è stato osservato in avvio di lavori del Consiglio regionale delle Marche su invito del presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini. Martedì scorso la seduta del Consiglio era stata rinviata ad oggi, proprio per la concomitanza con i funerali laici dell'ex Capo dello Stato alla Camera.

"Un uomo che dal dopoguerra in poi - ha sottolineato oggi in aula Latini - ha avuto una visione del mondo con un'Italia più democratica e inserita nel contesto europeo, rispettando sempre le istituzioni e la Costituzione".



