Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni, i ricordi dalla figlia Barbara a Marta Fascina

Oggi, 29 settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Tanti i messaggi di ricordo, mentre al 39mo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del belvedere che porta il nome dell'ex premier. Hanno partecipato fra gli altri la figlia Barbara, il fratello Paolo, gli amici di una vita Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, e Adriano Galliani, il vicepremier Matteo Salvini, la capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il governatore Attilio Fontana a fare gli onori di casa. Tanti gli esponenti politici di ieri e di oggi.

Barbara Berlusconi si è commossa e si è dovuta fermare un attimo nel suo intervento. Subito dopo avere ringraziato si è fermata un attimo, prima di aggiungere "quanto a me e ai mie fratelli manchi ogni giorno di più. Ma ci portiamo il tuo esempio" che "non morirà mai".

Marta Fascina: "Auguri amore mio, legati per sempre"

"Amore mio oggi è il tuo compleanno. Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto". Lo scrive sui social Marta Fascina.

"Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia. A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà. A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo. Auguri a Te che hai solo fatto del bene all'Italia ed agli Italiani. A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia. Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore. Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel 'sole in tasca' che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull'amore che ci lega e ci legherà per l'eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l'eternità. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta", conclude.

Il fratello Paolo: "Silvio è nella storia"

"Silvio è nella storia": Paolo Berlusconi lo ha detto nel suo intervento alla cerimonia di intitolazione all' ex premier del Belvedere di Regione Lombardia. Paolo Berlusconi ha ripercorso la carriera del fratello da Milano 2 alla tv. Negli ultimi giorni, ha aggiunto, si era occupato di Forza Italia "la sua più bella e ultima avventura a cui come famiglia dobbiamo rispetto e amore" oltre che un sostegno che non mancherà.

Meloni: Berlusconi amico, alleato e leader instancabile

"Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra Nazione. Tanti auguri da tutti noi, Silvio!". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tajani: 'Nel ricordo di Berlusconi un futuro di libertà'

"È questo il significato della giornata di oggi a Paestum. Nel suo ricordo uno sguardo verso un futuro di libertà. Presidente, a te che ci guardi da lassù, buon compleanno!" Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, pubblicando una fotografia di Silvio Berlusconi. Forza Italia ricorderà il Cavaliere in occasione di quello che sarebbe stato il suo ottantasettesimo compleanno con il "Berlusconi Day", evento di tre giorni a partire da oggi a Paestum.

La Russa ricorda il compleanno di un 'grande amico'

"Oggi sarebbe stato il compleanno di una grande leader, ma soprattutto di un grande amico". Con questo post su X il presidente del Senato Ignazio La Russa ricorda il compleanno di Silvio Berlusconi. Accompagnandolo con una foto di lui, sorridente, accanto all'ex premier.

