Addio Armando Sommajuolo, volto storico del TgLa7

Gli spettatori lo ricordano principalmente per la conduzione del TgLa7, ma Armando Sommajuolo fu anche alla guida di programmi di approfondimento della rete e inviato speciale in scenari di guerra. Il giornalista romano si è spento a 70 anni dopo una malattia della quale aveva anche parlato sui social. Volto storico di Tele Montecarlo prima e La7 poi, fu alla guida dei principali tg della rete, prima di andare in pensione nel 2015. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per la sua ironia e l'eleganza, oltre per per l'amore per la natura, il mare e i gatti. "Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015 - ha scritto su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana -. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari". Quando annunciò il ritiro nell'ultimo tg da lui condotto nell'aprile 2015, Sommajuolo volle ringraziare anche Mentana rispondendo a quei "piccoli" e "volgari" giornali che avevano sollevato dubbi sul suo apprezzamento dell'omaggio ricevuto dal direttore, che aveva deciso si mandare in onda un servizio giornalistico sulla sua carriera. "Ci siamo - disse con il suo stile diretto e senza fronzoli -. Questo è l'ultimo telegiornale che ho condotto dopo 30 anni in questa azienda. C'è tanta gente in studio e sono anche emozionato... ora ho altro da fare. Buona vita!" Sommajuolo iniziò la carriera giornalistica nel 1976 sull'emittente privata romana Teletevere, per poi passare nel 1988 a TMC, che nel 2001 diventerà LA7.

Condusse tutte le principali edizioni del telegiornale, compresa quella delle 20 alternandosi con Mentana e Gaia Tortora, e numerosi speciali e programmi della rete, fra cui Tesori di famiglia e Zona blu. Nell'estate del 2010 con l'arrivo al TgLa7 di Mentana, condusse con Tiziana Panella il magazine giornaliero Life. Fece parte anche della redazione di Effetto Reale, il settimanale di approfondimento del tg.



