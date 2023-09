Tajani a Palazzo Chigi per la riunione sulla Nadef: "FI farà proposte"

"Adesso abbiamo una riunione di maggioranza" sulla Nadef, che sarà esaminata stasera in Consiglio dei ministri e "faremo le nostre proposte per la manovra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi. "Sappiamo bene - ha aggiunto - che bisogna affrontare una situazione che non è facile ma le capacità di un governo e di una forza politica si vedono quando ci sono le situazioni difficili, farlo nei momenti facili è semplice.

"Nessun paternalismo nel piano Mattei, Africa partner"

"Niente paternalismi o atteggiamenti predatori. Ma un vero partenariato, una relazione tra pari. L'Africa vista con occhi africani. In questa logica, condivideremo alcune proposte con i governanti africani al Vertice di Roma del 5 e 6 novembre", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde al question time sul piano Mattei. "Intendiamo - ha detto Tajani - mettere a sistema le attività che l'Italia realizza. E mobilitare nuove risorse, non solo pubbliche. Vogliamo incrementare le joint venture per trasformare in loco le materie prime di cui il Continente è ricco".

Tajani: "Il Ponte finanziato in manovra? Vediamo cosa si può fare"

Per finanziare in manovra il Ponte sullo Stretto di Messina "vedremo quello che si potrà fare. Il Ponte va fatto, vedremo come e quando concludere i lavori". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi. "Bisogna partire con la progettazione è ovvio. Adesso lavoriamo per ridurre il cuneo fiscale, per cercare di detassare tredicesime, premi di produzione e straordinarie, e penso a medici e infermieri perché dobbiamo tagliare le liste d'attesa - ha aggiunto il segretario di Forza Italia -. Guardiamo anche ai pensionati. Ci sederemo attorno al tavolo e troveremo le soluzioni migliori per fare tutto ciò che serve con grande serietà, credibilità e senso di responsabilità".

