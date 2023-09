Decreto Caivano: don Patriciello domani in Senato

Padre Maurizio Patriciello, parroco della parrocchia San Paolo apostolo "Parco verde" di Caivano, sarà in Senato domani alle 11 per essere ascoltato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito delle audizione sul cosiddetto decreto Caivano. Il provvedimento, in scadenza il 14 novembre, prevede norme più rigorose per contrastare il fenomeno dei reati commessi da minori.

Il decreto è stato incardinato questa mattina nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Per la prima commissione il relatore è lo stesso presidente Alberto Balboni mentre per la Giustizia è il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. Il consiglio dei ministri con il decreto ha stabilito misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Le audizioni sono previste nella giornata di domani e si cercherà di esaurirle in una giornata. Sono state individuate una quindicina di persone

