Consiglio dei ministri, via libera alla Nadef. Pil rivisto al ribasso, sale il deficit. 'Pesa il superbonus'. Stretta sui migranti

A Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. E' stata approvata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef). Approvato anche il decreto migranti che contiene una stretta sulle espulsioni e sul fenomeno dei falsi minorenni ed aumenta di 400 unità il contingente militare dell'operazione Strade sicure. Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha inviato alla Commissione europea la lettera con i dati della Nadef 2023.

Nella Nadef il governo indica un'impostazione di bilancio "all'insegna della serietà e del buon senso". Saranno confermati, secondo quanto si apprende, "gli aiuti alle famiglie con redditi medio bassi" e "il taglio del cuneo".

Nella Nadef che viene approvata oggi in Cdm, e che approderà in Aula alla Camera l'11 ottobre, "abbiamo dovuto rivedere le stime sulla crescita di quest'anno allo 0,8%, e anche le stime per l'anno prossimo - ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso -. Questo è un governo responsabile e pragmatico, ben consapevole che la prima questione è mantenere sostenibile il debito pubblico così elevato".

Pil 2024 all'1,2%, debito al 140,1%

Il Pil del 2024, secondo quanto si apprende, crescerà dell'1,2%. E' quanto previsto nel quadro programmatico della Nadef, che abbassa la stima fissata ad aprile pari al +1,5%. Il debito per il 2024 è fissato al 140,1%.

Nella Nadef deficit 2023 al 5,3%, al 4,3% nel 2024

Deficit che sale al 5,3% nel 2023 per la contabilizzazione del Superbonus e che sarà fissato nel quadro programmatico al 4,3% nel 2024. Sono questi, secondo quanto si apprende, gli obiettivi di indebitamento che il governo stima nella Nadef.

"Il Superbonus peserà sui conti per tutta la legislatura"

Il deficit/Pil nel 2023 sale dal 4,3% al 5,3% interamente per l'effetto del Superbonus 110%. Secondo quanto si apprende, i bonus edilizi avranno un impatto negativo sui conti pubblici e, in assenza di questi, il debito sarebbe sceso di un punto percentuale all'anno. I bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso dell'intera legislatura, riducendo gli spazi di manovra per finanziare interventi a favore dell'economia reale e delle famiglie.

Approvato il decreto migranti, accertamento più veloce dell'età dei minori

Il decreto migranti approvato dal Consiglio dei ministri, spiegano fonti di governo, "prevede la possibilità di svolgere più rapidamente gli accertamenti per verificare l'età del minore straniero non accompagnato". Gli accertamenti sono autorizzati dalla procura dei Minorenni. "Se l'età dichiarata non corrisponde al vero - aggiungono - lo straniero è condannato per falsa attestazione. La condanna per il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale può essere sostituita dall'espulsione dal territorio nazionale".

Se lo straniero presenta una nuova domanda di protezione internazionale (domanda reiterata) durante l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, il presidente della Commissione territoriale, in composizione monocratica, valuta preliminarmente e immediatamente l'eventuale inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale. Lo prevede il decreto legge sui migranti approvato dal cdm. "In questo modo - segnalano fonti di governo - si contrasta la pratica delle domande di asilo pretestuose e dilatorie".

"Finora solo le donne in stato di gravidanza o le madri con minori venivano inserite subito nel sistema di accoglienza di secondo livello. Per tutte le altre, la normativa prevedeva lo stesso identico trattamento degli uomini adulti. Il decreto corregge questa grave anomalia e garantisce a tutte le donne migranti, dunque non più solo a quelle in stato di gravidanza, l'accesso nelle strutture di maggiore tutela". Lo fanno sapere fonti di Governo, dopo l'approvazione del provvedimento.

Approvato il decreto proroghe con lo smart working per fragili nella P.a.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il dl in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, che tra l'altro prevede il prolungamento fino al 31 dicembre dello smart working per i lavoratori fragili nella Pubblica amministrazione.

Meloni: basta con gli sprechi del passato

"Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all'insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni parlando di "alcuni importanti provvedimenti" approvati oggi dal Consiglio dei ministri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA