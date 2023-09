Il feretro di Napolitano lascia la Camera tra gli applausi

Il feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano ha appena lasciato piazza Montecitorio tra gli applausi dei presenti e qualcuno che ha detto "grazie presidente". Dietro la bara di Napolitano, coperta dalla bandiera tricolore, i familiari, il presidente della repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, e i capi di stato Esteri.

I primi ad uscire dall'emiciclo dove si sono tenuti i funerali sono stati i componenti della famiglia: la moglie Clio, il figlio Giulio e la nipote Sofia. Poi gli ospiti stranieri ai quali i parlamentari hanno tributato un applauso. Emmanuel Macron e Francoise Hollande hanno seguito tutta la cerimonia senza fare uso delle cuffiette per la traduzione, che invece ha preferito usare Steinmeier. In tutto la cerimonia è durata poco più della prevista ora e venti. I parlamentari sono rimasti nell'emiciclo per permettere lo svolgimento del protocollo cerimoniale.



