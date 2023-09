A breve i funerali laici di Napolitano a Montecitorio

Blindata la zona attorno a Montecitorio, stanno per cominciare i funerali di Stato laici del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Prenderà il via alle 11.30 nell'aula della Camera alla presenza, tra gli altri, dei familiari di Napolitano, del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e di vari rappresentanti di Stato esteri tra cui i presidenti di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Frank Walter Steinmeier.

Arrivati a Montecitorio il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra. L'Aula inizia popolarsi: in prima fila si vedono la partigiana Iole Manini e davanti ai banchi del governo il cardinal Ravasi. Presenti anche l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e l'ex sottosegretario alla presidenza, Gianni Letta.

All'arrivo del feretro nel piazzale di Montecitorio, proveniente dal Senato, il carro sarà scortato dai corazzieri mentre all'interno della Camera sarà portato a spalla da 8 rappresentanti delle forze armate e di polizia, più uno dei vigili del fuoco. Seguiranno gli onori militari.



