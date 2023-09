La Camera si organizza per i funerali laici di Napolitano

La macchina organizzativa della Camera sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per i funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano previsti per domani alle 11.30. Il feretro del presidente emerito sarà trasportato dal Senato fino ad una stanza che fungerà da camera ardente vicino al Transatlantico ( una delle sale del governo). La cerimonia, in Aula, prevede, al momento, gli interventi del figlio Giulio, di una nipote, del cardinal Ravasi, di Gianni Letta, Giuliano Amato ,Paolo Gentiloni ed Anna Finocchiaro. Tutta la cerimonia dovrebbe durate non più di un'ora e mezzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA