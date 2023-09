Il Papa, il titolo della prossima esortazione è 'Laudate Deum'

Il titolo della prossima Esortazione apostolica di Papa Francesco sarà "Laudate Deum". Lo ha annunciato lo stesso Pontefice rivolgendosi (lo scorso giovedì 21 settembre ma la notizia è diffusa oggi da Vatican News) ai partecipanti ad un incontro di rettori di università latinoamericane con i quali ha riflettuto su vari temi come le migrazioni, il cambiamento climatico e l'esclusione.

Parlando delle varie questioni sollevate dagli educatori, tra cui il cambiamento climatico, le migrazioni, la cultura dello scarto, il Papa li ha esortati a essere creativi nella formazione dei giovani a partire dalle realtà e dalle sfide di oggi. I rettori hanno posto al Papa domande sui temi dell'ambiente e del clima alle quali ha risposto sottolineando la deplorevole "cultura dell'usa e getta o cultura dell'abbandono". Ha spiegato che si tratta di "una cultura dell'uso improprio delle risorse naturali, che non accompagna la natura a un pieno sviluppo e non la lascia vivere. Questa cultura dell'abbandono - ha affermato - danneggia tutti noi".

Nella sua riflessione, il Papa ha anche annunciato il nome della sua prossima Esortazione apostolica: Laudate Deum, che sarà pubblicata nel giorno della festa di San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre: "uno sguardo a quello che è successo e dire cosa bisogna fare", ha detto. La nuova esortazione riprenderà i temi della "Laudato si'" pubblicata nel 2015.





