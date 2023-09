Il Papa, difficile accogliere ma criterio non è nostro benessere

"Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato". Lo ricorda Papa Francesco su X aggiungendo: "Lasciamoci toccare dalla storia di tanti nostri fratelli e sorelle in difficoltà, che hanno il diritto sia di emigrare sia di non emigrare, e non chiudiamoci nell'indifferenza". "Sono sotto gli occhi di tutti - sottolinea ancora il Pontefice - le difficoltà nell'accogliere, proteggere, promuovere e integrare persone non attese, però il criterio principale non può essere il mantenimento del proprio benessere, bensì la salvaguardia della dignità umana".



