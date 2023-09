Vattimo: Lo Russo, un addio commosso da parte della città

"Torino ha dato questa mattina l'ultimo saluto a Gianni Vattimo. Un addio commosso, che ha nuovamente sottolineato il profondo legame tra la nostra città e un uomo che è certamente stato un punto di riferimento culturale fondamentale per intere generazioni, per il suo amore per la libertà di pensiero e per la sua capacità di dialogo e le attività sia sociali che politiche". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha partecipato oggi ai funerali del filosofo.

"La sua scomparsa - sottolinea Lo Russo - lascia un grande vuoto: perdiamo non soltanto un filosofo e un insegnante che ha contribuito al prestigio internazionale della nostra università, ma anche un rappresentante dell'impegno politico per la libertà.

Ci mancherà molto" ha aggiunto uscendo dalla chiesa".



