Napolitano, Fdi rinvia le iniziative. Slitta anche l'intervento di Meloni

"In concomitanza con l'apertura della Camera ardente per l'emerito Presidente della Repubblica Fratelli d'Italia rinvia di una settimana tutte le iniziative, compreso l'intervento del Presidente Giorgia Meloni, previste per domani". Lo annuncia Fratelli d'Italia, rinviando al prossimo week end le iniziative di domani della Kermesse "L'Italia Vincente. Un anno di risultati", a partire dall'intervento della premier all'Auditorium della Conciliazione previsto domenica mattina.

