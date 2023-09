Fitto: 'I fondi Ue non saranno più un assegno in bianco'

"I fondi Ue non saranno più un assegno in bianco per le Regioni. Il meccanismo sarà diverso, prima l'elenco delle opere da fare e poi le risorse". Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto parlando alla convention di FdI, in corso a Palermo.



"Nel Pnrr c'erano ben 39.997 progetti dei Comuni risalenti al 2019 quando il piano di resilienza non era prevedibile: ben il 75% di questi interventi per somme al di sotto dei 100 mila euro. Quale era l'attinenza di questi progetti col Pnrr? Immaginiamo cosa significherebbe rendicontare questi piccole opere. Sinceramente trovo paradossali le critiche politiche da parte di chi ha votato quel piano e punta il dito contro di noi che stiamo correggendo quei rischi non per salvare il governo, ma per salvare il Paese", ha detto Fitto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA